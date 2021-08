대형공원 품은 포스코건설 '더샵 진주피에르테'…다음달 분양

지상 28층, 7개 동, 전용면적 74~124㎡

진주 장재공원 내 단지…쾌적한 자연환경

포스코건설은 경남 진주시 대형 공원인 장재공원 안에 들어서는 '더샵 진주피에르테'를 다음달 분양한다고 24일 밝혔다.

진주시 초전동에 위치하는 이 단지는 지하 3층 지상 최고 28층, 7개동, 총 798세대 규모이다. 타입별로는 ▲74㎡ 110세대 ▲84㎡A 326세대 ▲84㎡B 196세대 ▲101㎡ 111세대 ▲124㎡ 55세대로 구성된다.

'더샵 진주피에르테'는 포스코건설의 '더샵'과 프랑스어로 자랑·자부심을 뜻하는 '피에르테(FIERTE)'를 결합한 단어다. 진주의 자랑이자 입주민의 자부심이 될 주거공간이라는 의미를 담았다.

공원을 개발하고 공원 부지 내에 아파트를 건립하는 민간공원 특례사업이기 때문에 장재공원을 앞마당처럼 누릴 수 있는 것이 장점이다. 단지 주변에 초전초, 진주동명중·고, 명신고 등이 인접해 있다.

진산로(말티고개)를 통해 진주 중심가로 이동이 편리하고, 대신로를 통한 혁신도시 이동도 수월하다. 홈플러스, 농산물 도매시장, 하나로마트, 경남도청 서부청사, 진주종합실내체육관 등 편의시설이 인접해 있다.

커뮤니티 시설로는 피트니스, 사우나, 실내골프연습장 등으로 구성된 스포츠존과 독서실, 멀티룸, 북카페가 조성되는 에듀존이 들어선다. 게스트하우스, 시니어하우스, 키즈하우스 등 퍼블릭존도 있다.

입주민들의 주거 편의성을 위해 전기차 충전 설비를 설치하고 포스코건설의 스마트 기술인 아이큐텍(AiQ TECH)도 적용해 조명, 난방, 가스 및 환기 등이 자동제어할 수 있게 한다.

포스코건설 관계자는 "이 단지는 진주에 공급되는 첫번째 더샵 아파트"라며 "계약 즉시 전매가 가능하고, 재당첨 제한이 없는 비규제 단지라는 점도 특징"이라고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr