올해 고1이 치를 수능, 2023년 11월16일 시행

2024학년도 수능 기본계획 발표

국어·수학 공통+선택과목 동일

[아시아경제 한진주 기자] 올해 고1이 치르게 되는 2023년 수능은 11월16일에 시행된다.

24일 교육부는 2024학년도 대학수학능력시험 기본계획을 발표했다. 수능 시험일은 11월16일 목요일이며, 성적은 12월8일에 통지된다.

국어와 수학 영역에서 '공통+선택과목' 구조는 올해 수능과 동일하게 유지된다. 사회·과학 탐구영역에서 17개 과목 중 2개 과목을 응시하는 구조도 같다.

국어영역 공통과목(75%)은 독서와 문학이며 선택과목(25% 내외)은 화법과 작문, 언어와 매체 중 하나를 고를 수 있다. 총 45문항이 출제되며 시험 시간은 80분이다.

수학영역 공통과목(75%)은 수학Ⅰ, 수학Ⅱ이며 선택과목은 확률과 통계, 미적분, 기하 중 하나를 골라야 한다. 수학영역은 30개 문항 중 30%를 단답형으로 출제한다.

한국사와 영어, 제2외국어와 한문영역은 절대평가로 성적은 등급만 표기된다. 원점수를 고정 점수 분할방식에 따라 9등급으로 구분해 표기한다. 이외에 국어와 수학, 영어, 사회·과학 탐구 영역은 표준점수와 백분위, 등급이 함께 제공된다.

부정행위를 한 경우 당해 시험은 무효 처리되며 2025학년도 수능 응시 자격이 박탈된다. 교육부장관이 정하는 경미한 부정행위자는 당해 시험만 무효다.

한국교육과정평가원은 이같은 내용을 구체화해 2024학년도 대학수능시험 시행기본계획을 2023년 3월31일까지 공고한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr