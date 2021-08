철도공단, 중소기업 협력 터널용 ‘고강도 격자지보재’ 개발

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 중소기업과의 구매조건부 신제품 개발사업으로 ‘고강도 격자지보재는’ 개발을 완료했다고 24일 밝혔다.

구매조건부 신제품 개발사업은 중소벤처기업부와 철도공단이 철도 분야 주요자재의 국산화 또는 신제품 개발을 위해 개발비 일부를 지원하고 개발 성공 땐 일정규모 이상의 제품을 구매하는 방식의 연구개발 사업이다.

이를 통해 개발한 고강도 격자지보재 터널 굴착 작업의 안전성과 효율성을 한층 더 높였다는 평가를 받는다.

지보재는 터널 굴착 직후에 터널이 붕괴하는 것을 막기 위해 설치하는 구조물로 현재 보편적으로 사용된다.

현재는 ‘H형 강지보재’가 현장에서 보편적으로 사용되고 있다. 하지만 시멘트 혼합물인 숏크리트를 뿌리는 과정에서 부착되지 않고 탈락되는 현상이 있고 무거운 중량으로 운반과 설치가 어렵다는 게 현장 목소리다.

이와 달리 ‘고강도 격가지보재’는 숏크리트 탈착 문제를 개선한 것은 물론 기존 H형 강지보재보다 높은 강도와 가벼워진 중량(10% 감축)으로 구조적 안전성과 시공 효율성을 동시에 확보했다.

철도공단 양근율 미래전략연구원장은 ?새롭게 개발한 ‘고강도 격자지보재’를 설계단계부터 선제적으로 적용할 계획“이라며 ”철도공단은 이를 계기로 앞으로도 중소기업과의 기술개발 협력을 더욱 강화해 철도 건설기술을 향상시킬 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

