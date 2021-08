광주시, 저소득층 추가 국민지원금 1차 지급 완료

기초생활수급자 등 6만4000여 가구 대상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시가 저소득층 추가 국민지원금 1차 지급을 완료했다.

광주시는 코로나19로 생계가 어려워진 저소득층의 가계 부담 완화를 위해 기초생활수급자 등 저소득층 6만4216가구에 총 100억8620만원의 추가 국민지원금을 지급했다고 24일 밝혔다.

저소득층 추가 국민지원금은 정부 5차 재난지원금(국민상생지원금)과 별도로 1인당 10만원씩 저소득층에게 추가로 지급됐다. 세부지급대상은 기초생활수급자, 법정차상위계층, 아동양육비 지원 법정 한부모가족이다.

시는 이날 복지급여계좌 정보가 있는 기초생활보장 생계급여·주거급여, 차상위장애인(차상위 장애인연금, 차상위 장애수당) 등에게는 별도의 신청 절차 없이 기존 보장가구 대표계좌로 지원금을 지급했다.

또 복지급여를 지급하지 않는 기초생활보장 의료·교육급여, 차상위본인부담경감, 차상위자활, 차상위계층확인 가구는 동 행정복지센터에서 별도 신청을 받거나 유선 등을 통해 계좌를 확인한 후 지급했다.

8월 신규 수급자격 책정, 연락 지연, 계좌 오류·확인 불가 등 사유로 24일에지급 받지 못한 대상은 내달 15일까지 추가 지급할 계획이다.

앞서 광주시와 5개 자치구는 저소득층 추가 국민지원금을 신속하게 지급하기 위해 추경 예산 편성, 지급대상 가구정보 등록 및 지급계좌 정비 등 사전 준비를 해왔다.

시는 2차 지급도 추석 전까지 차질 없이 진행되도록 8월 신규책정 및 지급오류 가구 등 정비를 신속하게 추진할 계획이다. 지급누락자가 발생치 않도록 미지급자에 대한 사전 유선·문자 안내 등을 실시할 예정이다.

저소득층 추가 국민지원금과 관련해 자세한 내용은 보건복지부 콜센터, 광주시 콜센터, 거주지 동 행정복지센터로 문의하면 된다.

류미수 시 사회복지과장은 “코로나19가 지속됨에 따라 저소득층의 생활상 어려움은 더욱 클 것이다”며 “힘든 시기가 지속되고 있지만 이번 추가 국민지원금이 저소득층의 가계 부담 완화에 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr