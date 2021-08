'미공개 정보 이용 투기 의혹' 김홍섭 前 인천 중구청장 압수수색

아들·여동생 명의로 도로 개설 예정 부지 매입



[아시아경제 박혜숙 기자] 경찰이 미공개 정보를 이용해 부동산 투기를 한 혐의로 입건된 김홍섭 전 인천 중구청장(72) 주거지에 대해 압수수색에 나섰다.

인천경찰청 부동산투기사범특별수사대는 24일 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률(부패방지법) 위반과 부동산실명제법 위반 혐의로 김 전 구청장의 자택 등 2곳을 압수수색했다고 밝혔다.

경찰은 이날 오전 9시 10분부터 김 전 구청장의 실거주지인 인천 송도국제도시 자택과 주민등록상 기재된 주거지 2곳에 수사관을 보내 그의 휴대전화와 부동산 매매 계약서 등을 확보했다.

김 전 구청장은 재직 당시인 2015년 9월 미공개 정보를 이용해 인천 중구 무의도 임야 3만3000㎡를 아들 명의로 36억원에 매입하고, 같은 해 12월 중구 영종도 덕교동 대지 2000㎡를 여동생 명의로 4억원에 매입한 혐의를 받고 있다.

경찰은 두 토지 모두 인근에 도로가 개설될 예정이었던 점을 토대로 김 전 구청장이 이런 정보를 사전에 알고 가족들 명의로 땅을 산 것으로 보고 있다.

김 전 구청장은 아들 명의로 산 무의도 임야는 아직 보유하고 있으며 영종도 덕교동 대지는 판 것으로 알려졌다.

경찰은 압수물 분석이 끝나면 김 전 구청장을 피의자 신분으로 소환해 조사할 방침이다.

김 전 구청장은 2000년 6월 보궐선거에서 처음 중구청장에 당선된 이후 4선을 지냈다. 2006년에는 선거법 위반 혐의로 유죄 판결을 받고 구청장직을 상실했다가 2012년 보궐선거에서 당선돼 복귀하기도 했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr