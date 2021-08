◇본부장 및 부서장 보임 ▶미래전략본부장(상무) 이훈 ▶증권운용본부장(수석부장) 박진성 ▶미래전략실장(수석부장) 이승걸 ▶부동산투자실장(수석부장) 차훈 ▶인프라투자실장(부장) 최서진

박소연 기자 muse@asiae.co.kr