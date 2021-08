함평군, 비대면 캠핑족 수요 발맞춰 캠핑꾸러미 ‘함평톡톡’ 출시

군·로컬푸드·캠핑장 업무협약(MOU)체결





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 코로나19로 비대면 여가를 즐기려는 캠핑족들의 수요에 발맞춰 온라인 등으로 주문이 가능한 캠핑꾸러미 ‘함평톡톡’이 출시됐다.

전남 함평군은 23일 군청 소회의실에서 이상익 함평군수, 로컬푸드영농조합법인, 관내 캠핑장 대표들이 참석한 가운데 ‘로컬푸드 캠핑꾸러미 출시 상생협력 업무협약식’이 열렸다고 24일 밝혔다.

‘함평톡톡’은 4·4·8 함평관광 프로젝트(숲에서 4시간, 바다에서 4시간, 함평 숙소에서 8시간 머무르는 프로젝트) 연계상품으로, 지역의 농·축·수산물과 문화·관광상품 간 결합을 통해 함평군 브랜드 이미지 제고를 목적으로 기획됐다.

캠핑꾸러미에는 농가에서 직접 생산한 쌈 채소부터 쌀, 고기 등 캠핑에 필요한 음식들이 담겨 있으며, 전화 또는 온라인으로 사전에 주문만 하면 입실 시간에 맞춰 캠핑객들에게 바로 배송된다.

이는 대형마트에서 장보는 번거로움을 덜어 줄 뿐만 아니라 온라인 주문으로 대면 접촉을 최소화해 ‘위드 코로나’ 시대에 안전한 캠핑을 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

현재 관내 캠핑장 6곳 중 ‘별별캠핑’과 ‘돌머리 오토캠핑장’ 2곳에서 시범 운영 중이며, 향후 주포한옥마을, 자동차극장 등 관내 관광지들로 확대될 전망이다.

이상익 군수는 “‘함평톡톡’은 우리 지역에서 나고 자란 농산물들로 구성돼 있어 관광객들은 신선한 상태에서 바로 받아 볼 수 있고, 지역 농가에는 새로운 판로 확보가 될 것”이라며 “군에서도 필요한 행정 사항을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr