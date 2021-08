극단으로 치닫는 김해여객 … 경남도, 임시 전세버스 긴급 투입

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 김해여객 노조가 오는 25일 파업을 예고하자 임시 전세버스를 긴급 투입하는 등 비상수송 대책을 마련한다고 24일 밝혔다.

김해여객은 코로나19 재확산에 따른 승객 감소, 과다한 누적 부채액, 근로자 임금 체불 등을 놓고 임단협을 해왔으나 지난 23일 지방노동위원회 2차 조정회의가 결렬됐다. 이에 노조는 오는 25일 오전 6시 첫 차를 시작으로 파업을 예고한 상태다.

도는 부산 서부~장유 노선에 임시 전세 버스 하루 7대 37회를 즉각 투입한다는 방침이다. 나머지 노선에는 대도민 홍보를 통해 시민들의 시내버스-경전철 환승을 유도할 계획이다.

또한 김해시와 협의해 파업 시에는 지역 택시를 1500대로 확대하여 운행하고, 파업 미참여 버스업체의 증회 운행 및 예비차 투입을 유도하기로 했다.

상황 악화 시에는 다른 운송 업체와 협의해 김해여객 해당 노선을 다른 운송업체가 대체 운행할 수 있도록 개선명령 등 다각도의 대책을 수립한다는 방침이다.

경남도 관계자는 "시민의 발인 시외버스의 파업으로 불편이 커지게 되어 안타깝다"며 "하루빨리 정상화되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr