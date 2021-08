[아시아경제 장효원 기자] 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 7,180 전일대비 380 등락률 +5.59% 거래량 93,415 전일가 6,800 2021.08.24 10:34 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-19일[특징주]비케이탑스, 중국 폴리실리콘 기업에 수출금지 결정…전 세계 태양광 공급망 영향[기로의 상장사]하이트론씨스템즈, 500억 조달… 새 최대주주는 누구?③ close 가 메타버스 이커머스 특허 부각에 강세다.

24일 10시1분 현재 비케이탑스는 전 거래일 대비 3.97% 오른 7070원에 거래되고 있다.

비케이탑스는 지난13일 3D 게임 개발사 엔스펙의 지분을 100% 인수, 자회사로 편입했다.

엔스펙은 메타버스 분야 기술력을 보유한 회사다. 3D기술을 활용해 메타버스 콘텐츠와 이커머스를 결합한 이커머스 플랫폼을 특허 출원한 것으로 알려졌다.

업계에서는 비케이탑스가 정상용 대표 취임 이후 적극적으로 사업영역을 확대하려는 움직임과 수익성 개선을 위한 노력에 7년 만에 흑자전환을 전망하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr