국립현대미술관, 온라인 플랫폼 '워치 앤 칠' 출범

[아시아경제 최동현 기자] 국립현대미술관(MMCA)은 아시아 지역 4개 미술관이 협력·구축한 비디오아트 전문 스트리밍 플랫폼 ‘워치 앤 칠(Watch and chill)’을 개설해 미술한류 사업을 본격화한다고 24일 밝혔다.

‘워치 앤 칠’은 국립현대미술관, 홍콩 M+미술관, 태국 마이얌현대미술관(MAIIAM), 필리핀 현대미술디자인미술관(MCAD)의 미디어 소장품을 중심으로 한 22점의 영상 작품을 온라인 플랫폼을 통해 전 세계 구독자를 대상으로 공개하는 구독형 스트리밍 서비스다. 코로나19로 가속화된 디지털 시대의 행동 양식 변화와 그 대응 방안을 탐구하기 위해 국립현대미술관을 주축으로 아시아 4개 기관 큐레이터가 협력·구축했다.

‘워치 앤 칠’은 미술관과 예술가, 관객이 미술을 공유하는 새로운 방식을 제안한다. 또 온라인 플랫폼과 함께 쇼케이스 전시 '우리 집에서, 워치 앤 칠'을 통해 영상작품을 함께 선보이며 독특한 작품 감상 기회를 제공한다.

온라인 플랫폼과 전시는 모두 ‘거실의 사물들’, ‘내 곁의 누군가’, ‘집의 공동체’, ‘메타-홈’ 네 가지 주제로 구성돼 주제에 따라 각 기관별 소장 영상 작품을 순차적으로 선보인다. 1부 ‘거실의 사물들’에서는 집을 이루는 물건과 이들의 배치, 나열, 순환의 장면을 담은 작품들을 소개한다. 2부 ‘내 곁에 누군가’에서는 안식처로서의 집이 다른 존재들의 개입과 침입으로 인해 영향을 받는 물리적, 정신적 측면을 사유한 작품들을 보여준다. 3부 ‘집의 공동체’는 전통적인 이웃 공동체와는 다른 대안적 집단과 군집 형태를 제안한 작품들이 소개된다. 4부 ‘메타-홈’은 집 이상의 집, 가정의 초연결성을 다룬 작품들이 공개된다. 국립현대미술관 소장 작가인 구동희, 김희천, 차지량 등은 기존 작품을 스트리밍 서비스에 적합한 방식으로 재제작했다. 전시 공간에서는 건축가 최장원(건축농장)의 공간 디자인 작업 '사물공간'을 통해 미디어 작품이 함께하는 거주 공간의 다양한 모습을 제안한다. 이 밖에 각 기관의 미디어 소장품들 가운데 시린 세노, 위안공밍, 차오 페이, 차이 시리스 등의 작품들을 볼 수 있다.

온라인 플랫폼에서는 주제별로 한 주에 한 편씩 영상 작품이 게재되며 구독자들에게는 작품 안내 이메일이 전송된다. 모든 영상 작품의 자막은 한국어·영어로 제공된다. 회원가입을 통해 구독을 신청하면 작품을 감상할 수 있다. 또 위성프로젝트 '나만 아는 이야기'를 온라인 플랫폼에서 함께 선보인다. 동시대 영상 콘텐츠의 새로운 감상 방식에 관한 개인적 경험을 다룬 시인, 작가, 비평가의 글을 한국어·영어로 제공한다.

영상 쇼케이스 전시 '우리 집에서, 워치 앤 칠'은 이날부터 오는 10월24일까지 국립현대미술관 서울 6전시실에서 진행된다. 전시 종료 후 필리핀 MCAD(10월), 태국 MAIIAM(12월), 홍콩 M+미술관(2022년 1월)으로 순회할 예정이다. ‘워치 앤 칠’ 온라인 플랫폼은 전시의 마지막 순회지인 홍콩 M+미술관 전시 기간인 2022년 2월까지 운영된다. 이후에는 2022년 유럽·아프리카, 2023년 북·남미 등으로 온라인 플랫폼 파트너십 영역을 확장하여 선보일 계획이다.

윤범모 국립현대미술관장은 "아시아 4개국으로 올해 시작하는 아트 스트리밍 플랫폼은 유럽과 북남미까지 점차 확대돼 2022년은 진정한 미술한류의 원년이 될 것"이라며 "해외미술계에 한국미술을 격조 있게 선보여 미술장르의 국제 경쟁력을 확인하고 미술시장 활성화에도 긍정적인 역할을 하도록 선도하겠다”고 말했다.

