이번 추석 슬기롭게 보낼 방법 없을까?

[서울시 자치구 뉴스]동대문구, 추석 연휴 동안 활용 가능한 온라인 교육프로그램 참여자 모집

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 다가오는 추석 명절을 위해 외출 없이 집에서도 명절 분위기를 느낄 수 있도록 다양한 동네배움터 온라인 프로그램을 제공한다.

구는 그동안 구민들을 위해 다양한 동네배움터 프로그램을 제공해 왔지만 9월에는 우리 고유의 명절 추석을 맞이해 명절 스트레스와 코로나 스트레스를 줄이고 즐거운 명절 분위기를 느끼며 가족들과 함께 참여할 수 있는 프로그램들로 더 신경 써서 준비했다.

9월 동네배움터 프로그램은 총 12개로 ▲추석맞이 전통 디저트 만들기 ? 아이스월병과 오색바람떡 ▲우리동네 크리에이터 ▲물감 없이 그리는 플러스펜화 ▲이 계절에 딱! 저당 수제청 담그기 ▲건강하고 아름다운 내일을 위해 창업 맛보기 네일아트 ▲새활용 바느질교실 ▲오래된 그림책이 새로 태어나는 팝업북 완성하기 ▲내 집 100% 활용, 우리집 정리정돈 ▲그림으로 떠나는 여행, 어반스케치 ▲환경힐링-제로웨이스트 : 천연주방세제 만들기 ▲우리집 갤러리 캘리달력 만들기 ▲학부모를 위한 스마트폰 활용이다.

동네배움터는 동대문구 구민 누구나 참여 할 수 있으며, 무료로 수강할 수 있으나 프로그램에 따라 개인 준비물이나 재료비가 있을 수 있다.

현재 9월 동네배움터에 참여를 원하는 주민을 모집하고 있으며, 동대문구 평생학습관 누리집(프로그램 접수 → 동네배움터)을 통해 신청할 수 있다.

접수 마감 일정은 강좌별로 상이하다. 동네배움터 운영과 관련해 자세한 사항은 동대문구청 교육지원과로 문의하면 안내 받을 수 있다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 친족 간 모임도 어려운 시기에 집에서 가족들과 함께 즐거운 명절분위기를 느낄 수 있도록 특별한 동네배움터 교육 프로그램을 준비했다”며 “추석 연휴기간 동안 동네배움터 프로그램을 활용해 안전하고 즐거운 명절을 보내실 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr