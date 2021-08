횡단보도에서 스마트폰이 꺼진다?...성동구, 초등학교 횡단보도 ‘스마트폰 차단 시스템’ 시범 도입

이달부터 초등학교 앞 횡단보도에 ‘스마트폰 차단 시스템’ 도입 안전한 통학로 만들기에 나서...‘스마트폰 차단 앱’ 설치하면 스마트 횡단보도 진입 시 학생들 스마트폰 사용하지 않도록 유도

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 초등학교 정문 앞 스마트횡단보도에 ‘스마트폰 차단 시스템’을 시범 도입, 2학기 개학에 맞추어 운영을 개시하며 안전한 통학로 만들기에 나섰다.

‘스마트폰 차단 시스템’은 횡단보도를 건널 때 스마트폰 화면이 차단되는 시스템이다.

핸드폰에 ‘스마트폰 차단 앱’을 설치하면 횡단보도 진입 시 작동돼 차단화면 전환과 함께 음성 및 진동으로 사용을 자제하도록 주의를 줌으로써 학생들이 스마트폰을 사용하지 않도록 유도해 안전하게 횡단보도를 건널 수 있게 했다.

국내 초등학생의 스마트폰 보유율은 지난 2017년 55%에서 2019년 77.9%로 급격히 증가하고 보행 중 사용 비율도 2019년 기준 39.4%나 해당됐다.

특히 스마트폰 화면을 들여다보느라 길거리에서 고개를 숙이고 걷는 ‘스몸비 족’의 보행자 교통사고가 5년 새 1.9배나 증가함에 따라 구는 학생들이 스마트폰을 보면서 횡단보도를 건너는 일을 막기 위해 스마트폰 화면을 차단하는 방안을 도입하며 어린 학생들의 보행안전에 나서게 됐다.

이달 차단 시스템이 도입된 곳은 경동초, 경일초, 금북초, 금호초, 숭신초, 옥정초, 행현초 정문 앞 성동형 스마트 횡단보도 총 7곳으로 앞으로 지역 내 초등학교 통학로 모든 스마트 횡단보도로 확대할 계획이다.

정원오 성동구청장은 “생명과도 직결될 수 있는 교통안전은 가장 우선시 돼야 하는 중요한 가치”라며 “스마트폰 잠금 기능을 통해 통학로 안전을 강화하고 앞으로도 선도적이고 혁신적인 방법으로 ‘성동형 교통안전’ 모델을 발전시키겠다”고 말했다.

