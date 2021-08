"쾌적한 라운드의 특급 도우미."

골프존 뷰티케어 브랜드 오케이(OKAYY)가 ‘올인원 키트(사진)’를 출시했다. 간편 키트로 구성된 스킨케어 전용 뷰티 라인이다. 선가드 스틱은 장시간 진행되는 라운드에서 강한 햇빛으로부터 피부를 보호한다. 부드러운 발림성과 끈적임 없는 마무리가 장점이다. 자외선을 물리적으로 차단하는 컬러풀 선가드 패치는 컬러풀하고 비비드한 패턴으로 개성 만점 패션 아이템이다.

이지케어 키트는 각각 일회용 비닐팩에 담긴 탈모 기능성 샴푸, 폼클렌저, 로션, 하이드로겔 시트 마스크팩 등 총 4가지 제품이 한 장 구성이다. 필요에 따라 뜯어서 사용할 수 있어 높은 편의성을 자랑한다. 마스크팩은 액상 타입의 에센스가 흐르지 않아 차 안에서도 편리하게 사용할 수 있다. 한정 수량으로 신규 캐릭터인 ‘버디패밀리’ 스티커 증정 프로모션을 진행한다.