강원소방, 셀프 주유소 불시 점검… 안전관리 위반 83건 적발

입건 3건, 과태료 3건, 행정조치명령 71건 등

강원도소방본부가 강원도내 셀프 주유 취급소 41개소를 특별 점검했다.

24일 소방본부에 따르면, 지난 8월 11일부터 사흘 동안 ▲위험물 취급기준 준수 여부 ▲위험물 정기점검 여부 ▲위험물안전관리자(대리자) 선임 여부와 근무실태 ▲위험물시설 기준의 적법성 등을 중점적으로 점검했다.

점검 결과, ▲주유 취급소 변경허가 위반사항 입건 3건 ▲감시대 감시원 무자격자 배치에 대한 과태료 3건 ▲주유취급소 위치·구조 설비기준 위반사항 71건 ▲기관 통보 3건 ▲행정 처분 3건 등의 조치 명령을 했다.

정재덕 예방안전과장은 "여름철 주유취급소는 기온 상승에 따른 유증기 발생 증가로 사고 위험이 커 사전 안전 관리가 매우 중요하다"며 관계자의 안전관리를 당부했다.

