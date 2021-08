부산 가덕도 시간당 50㎜ 폭우…부산 지하차도 등 13곳 통행금지

순간 최대풍속은 초속 23.1m

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 제12호 태풍 '오마이스' 영향권에 든 부산은 시간당 50㎜ 이상의 강한 비가 내리고 있다.

부산기상청에 따르면 23일 오후 11시 30분 현재 가덕도에 부산에서 가장 많은 86㎜의 비가 내렸다.

가덕도 다음으로 김해공항(69.8㎜), 사상(67.0㎜), 북구(62㎜), 대청동 관측소(54.8㎜), 부산진(54㎜), 북부산(52.5㎜) 순이었다. 특히 가덕도는 직전 1시간 50.5㎜의 비가 퍼붓는 등 부산 곳곳에서 시간당 20∼30㎜ 강수량을 기록했다.

오마이스가 남해안에 근접하며 바람도 점차 거세졌다. 부산 순간 최대 풍속은 이날 오후 11시 30분 오륙도 관측소에서 기록된 초속 23.1m였다. 구덕산 관측소는 초속 21.9m, 가덕도는 초속 20.6m의 순간 풍속이 찍혔다. 갑작스러운 폭우로 시내 곳곳에서 도로가 물에 잠겨 통제되는 구간도 늘고 있다.

기상청 관계자는 "경상권에 태풍 특보가 발효돼 일부 지역에 시간당 70㎜ 이상, 순간 최대 풍속 초속 20m 강풍이 불고 있다"며 "안전에 각별히 주의해달라"고 말했다.

부산경찰청은 이날 오후 11시 30분 현재 부산 동구 초량 1·2 지하차도를 비롯해 부산 시내 도로 13곳의 통행을 금지했다고 밝혔다. 초량1 지하차도는 지난해 기록적인 폭우와 침수로 시민 3명이 숨진 곳이다.

또 강풍으로 오후 11시 35분부터 광안대교 컨테이너 차량의 진입이 통제됐다. 이에 앞서 부산시는 상습 침수지역인 부산 동구 자성대아파트에 대한 주민 대피령을 내려 22가구 33명이 대피했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr