문화예술인이 '청년소상공인 홍보영상' 제작…서울시, 인플루언서 통해 200편 공개

청년소상공인 100명-문화예술인 100명 매칭, 지역 소상공인-예술가 매칭 지역상생모델

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 청년소상공인 100명과 문화예술인 100명을 1대 1로 매칭해 사업장과 제품을 알릴 수 있는 홍보영상 제작을 지원하는 SNS 홍보 프로젝트를 진행한다고 24일 밝혔다.

최근 청년, MZ세대를 비롯한 여러 소비자들은 소셜미디어(SNS)와 OTT(Over The Top)를 통해 정보를 얻고 있어 홍보수단도 자연스럽게 인쇄매체에서 이들로 옮겨가고 있는 추세다. 서울시는 이러한 트렌드에 맞춰 코로나19로 어려움을 겪고 있는 청년 소상공인을 대상으로, SNS 홍보영상 제작 사업 지원을 시작하기로 했다.

팀을 이룬 소상공인과 문화예술인은 시의 지원을 받아 2편의 홍보영상을 제작하게 된다. 9~10월 중 청년 소상공인의 니즈와 청년예술인의 아이디어·기획력이 담긴 영상물을 완성하는 것이 목표다.

완성된 영상은 팔로워 수와 SNS 계정 성격 등을 꼼꼼하게 따져 선발한 50명의 인플루언서를 통해 9~10월 중 공개된다. 인플루언서 1인당 4편의 영상을 업로드 할 계획이다.

서울시는 이번 사업을 통해 매출이 많지 않은 청년 소상공인들에겐 적극적 홍보를 통한 매출 상승 기회를, 지역 예술가에겐 일자리 제공을 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

서울시는 이날부터 내달 10일까지 이번 사업에 참여할 청년소상공인(100명)과 문화예술인(100명), 인플루언서(50명)를 모집한다. 선발된 예술인 100명에게는 1인당 100만원의 활동비와 촬영 장비를 무상으로 대여해주고 인플루언서 50명에게도 1인당 60만원의 활동비를 지원한다.

한영희 서울시 노동·공정·상생정책관은 “이번 SNS 홍보 프로젝트를 통해 완성 될 홍보영상은 청년 소상공인들의 사업장과 제품을 알릴 수 있는 좋은 콘텐츠로 인플루언서의 영향력이 더해져 매출 상승까지 연결 될 수 있을 것으로 기대한다”며 “아울러 코로나19로 활동이 줄어든 지역문화예술인에게는 일자리를 제공할 수 있는 지역 상생프로젝트 모델이 될 것”이라고 말했다.

