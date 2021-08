'이차전지 메카' 사수나선 포항시 … 싹틔운 '차세대 산업', 경북·대구 통합론에 고사 위기감

대구 "로봇도 차세대배터리도 다 우리가"



포항 "시·도간 사업 중복은 다 죽는 참사"



동남권처럼 과열경쟁 없도록 소통해야

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 철강 도시의 이미지를 탈피, 자족도시로서 미래 산업 먹거리 창출에 안간힘을 쏟고 있는 포항시가 대구와 경북도의 국책사업 공조 논의에 떼밀려 애먼 처지에 내몰렸다.

특히, 최근 경북도의 중재로 3000억 규모의 국책사업인 '국가로봇 테스트필드'를 대구시에 양보한 상태에서, 또다시 역점 사업으로 추진해 온 '이차전지 산업'마저 대구시가 적극 유치에 나서자 포항지역에서 '너무 하는 게 아니냐'는 반발 기류가 거세지고 있다.

24일 경북도와 대구시 등에 따르면 대구시는 지난 13일 정부의 '국가로봇테스트필드' 혁신사업에 선정되면서, 국내 로봇산업의 중심도시로 떠오르게 됐다.

대구시는 2030년까지 지역 로봇 기업 숫자가 662개사로 늘어나면서 전체 매출액이 4조1000억원 규모로 발전할 것으로 보고 있다. 고용 창출 인원만 1만1800명에 달하는 등 '사람과 로봇이 공존하는 로봇도시'로 탈바꿈 할 것으로 기대하며 들떠있는 분위기다.

6개 광역시·도가 치열한 경합을 벌인 이번 대규모 국책사업 유치전에서 대구시가 결실을 맺은 결정적 요인은 일부러 유치전에 나서지 않은 경북도의 적극적인 협조 덕분이라는 데 누구도 부정하지 않고 있다.

홍의락 대구 경제부시장은 지난 13일 이번 국책사업 유치와 관련한 기자 간담회에서 "이철우 도지사님을 포함해 경북도의 적극적인 지원에 무엇보다 감사드린다"고 특별 인사를 할 정도였다.

실제로 이 지사는 대구의 로봇 테스트 필드 사업 유치를 지지한다는 내용의 30~40초짜리 동영상도 별도로 제작해 대구시가 활용토록 했다. 현장 확인과 발표평가 시기에 맞춰 '대구 유치를 적극 지지한다'는 공문도 대구시에 발송한 것으로 전해졌다.

이러한 '찰떡 공조'는 대구시와 경북도가 행정통합이라는 큰 그림 속에서 국책사업을 상호 지원한다는 약속에 따른 것이었지만, 이는 국내 유일 로봇 전문 연구기관인 한국로봇융합연구원(KIRO)을 비롯해 포스텍이 자리 잡고 있는 경북 포항시를 희생양으로 삼은 대가이었던 셈이다.

이 같은 상황에서 또다시 대구시가 산업통상자원부의 대규모 프로젝트인 이차전지 산업 분야까지 유치하겠다고 나서자, 이차전지 분야에 관한 한 '국내선도 도시'로 꼽혀온 포항시의 심사가 복잡해졌다. 포항시의 한 공무원은 "대구에 뒷통수를 맞았다"는 말을 바로 내뱉었다.

포항시는 2019년 7월 중소벤처기업부로부터 국내 지자체 최초로 '차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구'로 지정받은 뒤 영일만산업단지와 블루밸리산업단지 등 2개 구역 56만1000㎡(17만평)에 이차전지 종합클러스터를 구축하고 있다.

포항지역 관련 업계는 배터리 재사용·재활용 산업의 세계시장이 2050년까지 600조원 규모로 급성장할 것으로 보고, 희망에 부풀어 있다.

최근 산자부가 발표한 '2030 이차전지 산업 발전 전략' 또한 포항시로서는 처음엔 단비 같은 소식으로 들렸다. 산자부의 발전 전략은 앞으로 2030년까지 전지 3사를 중심으로 40조원에 이르는 투자와 함께 R&D·세제·금융 등 대규모 지원에 나선다는 내용이다.

하지만 대구시가 지난 15일 전격 발표한 '차세대배터리 산업 육성 전략'은 로봇 대신 '이차전지 메카'로서 큰 틀을 짜고 있던 포항시에 재차 찬물을 끼얹었다. 대구시가 배터리 산업 전략까지 치고나오자 포항 산업계에선 강한 불만을 쏟아내고 있다.

포항시 고위간부들 사이에선 '배신감'이란 말까지 주저하지 않고 내뱉고 있다. 내년 산자부 '차세대 이차전지 상용화지원센터' 공모에서도 대구시에 사업을 빼앗길 수 있다는 위기의식 때문이다.

포항시 한 공무원은 "'자라보고 놀란 가슴, 소댕 보고 놀란다'는 말이 떠올랐다"고 했다. '로봇'을 잃고 '이차전지'까지 잃을까 드는 걱정을 우회적으로 표현한 것이다.

이와 관련, 경북도 관계자는 "로봇테스트필드와 관련해서는 대구시가 상대적 우위에 있다고 보여지지만 이차전지사업의 경우 포항이 대구에 뒤지지 않는 만큼 절대 양보할 수 없는 사안"이라고 강조했다.

포항상의 관계자는 "로봇과 달리 이차전지에 관해서는 포항시가 상대적 우위에 있는 것이 확실한 만큼, 이차전지 관련 국책사업에서는 대구시가 포항에 양보해야 하고, 경북도 또한 적극 나서줘야 한다"고 주문했다.

포항시와 경제계 인사들은 "부산과 경남 등 동남권 시·도 간 메가시티 구상에서처럼 이웃 도시끼리 협력하고 전략 산업을 서로 밀어줘야 과열 경쟁을 막을 수 있는데 무척 아쉽다"며 "국가적인 핵심 전략 사업은 모두 다 하겠다고 덤비면 에너지가 분산돼 다 그르치는 '참사'가 일어날 수 있어 소통이 절실하다"고 입을 모았다.

