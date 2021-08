인하대, 인천시 청원 하루만에 달성… "이것이 정녕 공정한 평가냐"

하루도 채 안돼 4000명 이상 동의

해시태그 운동으로도 번져

[아시아경제 나예은 기자] 인하대학교가 '2021년 대학 기본역량 진단' 가결과에서 일반재정지원대학에 탈락한 가운데, 인천광역시 시민청원에 인하대 관련 청원 글이 올라와 하루도 채 안돼 4000명 이상의 동의를 받았다.

앞서 교육부는 지난 17일 '2021년 대학기본역량진단' 가결과를 통해 상위 73%에 해당하는 일반대학 136곳, 전문대학 97곳 등 233곳이 일반재정지원 대학으로 선정됐다고 발표했다. 이로써 하위 27%에 해당하는 52곳은 정부의 일반재정지원을 받을 수 없게 됐다. 탈락 대상에는 인하대, 성신여대, 용인대, 수원대 등 수도권 유명 대학이 포함됐다.

19일 인천광역시 시민청원에 따르면 이날 새벽에 게재된 '인하대학교 구성원들이 인천광역시에 답변을 요구합니다' 라는 제목의 청원은 오후 4시 기준 4339명의 동의를 얻었다. 인천광역시가 청원에 답변하기 위해서는 30일 동안 3000명 이상의 추천을 받아야 하는데, 하루 만에 자격 요건을 채운 것이다.

청원인은 "해당 평가에 제기되고 있는 문제점들은 수없이 많으나 요약하면 두 가지가 있다"며 "첫 번째로, 인하대학교는 정량적 평가들에서 사실상 만점 수준의 평가를 받았으나, 주관적인 평가가 들어가는 부분에서 석연치 않게 크게 감점을 당하여 잠정 탈락하였다"고 밝혔다.

그는 인하대 탈락 주원인의 해당 평가지표는 '교육과정 운영 및 개선 부분' 이었고, "이는 평가자에 의해 좌우된다"고 말했다.

또 "두 번째 문제점은 평가에 있어서 수도권 역차별이 발생한 것"이라며 "3년 만에 실시된 이번 평가에서 교육부가 지난 2018년 진단에서는 권역과 전국 선정 비율이 5대 1로 설정하였으나, 이번에는 전국을 5개 권역으로 나누고 권역 내에서 대학의 90%를 선발 후 나머지를 전국 단위로 선발하여 수도권 소재의 대학이 불리한 수도권 역차별적인 기준을 적용하여 불공정한 평가 구조를 보인 것 역시 심각한 문제"라고 꼬집었다.

이어 그는 "이번 대학구조개혁위원회 평가 결과 일반재정지원 대상에서 본교가 잠정 탈락한 것은 단순히 재정지원 중단 정도의 문제가 아니다"라며 "이번 사태를 시발점으로 본교의 성장과 발전이 멈출 수 있다. 이로 인해 인천 지역 교육과 경제 그리고 다양한 분야에서 위기 및 쇠락을 가져올 수 있는 중대한 사안이다"라고 덧붙였다.

◆ 대학 측 "수긍할 수 없어… 감점의 원인조차 비공개"

인하대 측 역시 가결과를 수긍할 수 없다는 분위기다.

전승환 인하대 총학생회장은 "정량평가는 45점 만점 수준의 점수를 획득했지만, 정성 평가 대상인 '교육과정 운영 및 개선'에서 100점 만점에 67.00점을 획득했다"며 "반면 지난 2017년에는 해당 항목에서 92.77점을 받았다. 그러나 교육부 측에서 이유를 공개하지 않아 학생들은 납득할 수 없다"고 주장했다.

이어 "정량지표인 ACE+ 사업 성과 1위, 대학혁신지원사업 A등급이 우리의 저력을 증명한다. 이것이 정녕 공정한 평가냐"며 "감점의 원인 파악조차 되고 있지 않은 것이 현실이다. 도대체 다른 평가 지표와 다르게 '3주기 교육과정 운영 및 개선' 부분의 평가만 감점을 당한 요인이 도대체 무엇인지, 자료를 보면 볼수록 더욱 미궁으로 빠지고 있다"라고 호소했다.

또 전날(18일) 발표한 총장 담화문에 따르면 "인하대는 한국대학교육협의회 기관평가 인증을 획득한 것은 물론, 교육부가 주관한 대학혁신지원사업 평가에서도 A 등급을 받았다"며 "ACE사업을 수행하는 등 학부 교육 시스템의 우수성을 입증받았고, 4단계 BK21+ 사업에서도 전국 수위권 규모의 사업에 선정되었다"며 이의제기를 할 것이라고 밝혔다.

◆ "변화는 우리로 인하여"… 학생들의 해시태그 운동

한편 흐름은 인천광역시 시민청원에 이어 '#변화는우리로인하여"라는 사회관계망서비스(SNS) 해시태그 운동으로까지 이어졌다. 이는 하루 만에 1000개가 넘는 게시물을 차지했다.

학생들이 태그와 함께 게시한 카드뉴스에는 '대학기본역량진단 의문점들'이라는 제목으로 합격 대학과 부실대학의 정성평가 차이를 공개하라는 요구와, 대기업 취업률이 높음에도 믿을 수 없다는 내용, 2주기에서 3주기 사이 교육과정 운영 및 개선 부분의 평가 점수 급락 등을 의문점으로 제시하고 있다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr