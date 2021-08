삼성 신작 노트북, 美 컨슈머리포트 평가서 애플 제쳤다

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자가 올해 출시한 갤럭시 북 시리즈가 미국 유력 소비자 매체 평가에서 애플을 제치고 1위에 올랐다.

18일 IT업계에 따르면 미국 컨슈머리포트는 최근 랩톱(12~13형) 평가에서 '갤럭시 북 프로 360'에 전체 1위인 총점 82점을 부여했다. 이어 애플 '맥프로'가 81점으로 2위였다.

갤럭시 북 프로 360은 올해 4월 말 삼성전자가 노트북 최초로 연 글로벌 언팩 행사에서 공개된 제품이다. 5월 14일 전 세계에 동시 출시됐다.

이번 평가에서 갤럭시 북 프로 360은 8개 평가 항목 중 휴대성, 디스플레이, 인체공학 등 3개 부문에서 '엑설런트(excellent)'를 받았다. 컨슈머리포트는 "삼성 갤럭시 북 프로 360의 AMOLED 터치스크린은 밝고 정확한 색상과 고대비, 시야각 등이 뛰어나다"며 "노트북과 태블릿 모드를 쉽게 전환할 수 있다"고 전했다.

한편 컨슈머리포트는 미국 소비자연맹이 발행하는 월간지로, 현지 소비자에게 신뢰도를 인정받고 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr