제넥신, 상반기 영업익 27억원 '흑자전환'…2분기는 적자폭 커져

제넥신은 올해 상반기 연결기준 매출액은 346억원으로 전년 동기 대비 268% 증가했으며, 영업이익은 27억원으로 흑자전환했다고 17일 밝혔다. 당기순이익은 12억원으로 흑자로 돌아섰다.

올해 2분기만 살펴 보면 매출액은 16억원으로 전년동기대비 3.4% 감소했고, 영업손실은 103억원으로 적자 폭이 커졌다.

제넥신의 상반기 매출액 중 약 300억원은 인도네시아 제약사 칼베 파르마의 자회사인 KG바이오에서 받은 기술수출(라이선스 아웃) 계약금이다.

제넥신은 지난 1월 KG바이오에 면역항암제로 개발 중인 'GX-I7'(성분명 에피넵타킨 알파)을 기술수출했다. 이 물질은 약물 재창출을 통한 코로나19 치료제 개발을 위해 인도네시아에서 임상 2상 진행중에 있다.

제넥신 관계자는 "영업이익 등의 흑자 달성을 통해 재무적 내실을 다지는 한편 현재 진행중인 다양한 파이프라인의 임상시험을 성공적으로 수행해 상업화하거나 추가적인 기술 수출을 이룰 것을 기대하고 있다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr