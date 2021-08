노후주택 '그린리모델링' 해볼까…국토부, 지원규모 대폭 확대

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 '민간건축물 그린리모델링 이자 지원사업'의 지원규모를 대폭 확대해 시행한다고 17일 밝혔다.

그린리모델링은 단열 성능 향상과 창호교체 등을 통해 노후 건축물의 에너지 성능을 개선하고 쾌적하고 건강한 주거환경을 조성하는 정비사업이다.

그린리모델링을 하려는 민간 건축주는 민간건축물 그린리모델링 이자지원사업을 이용해 사업비 대출이자를 지원받을 수 있다.

LH 그린리모델링센터를 통해 수시로 신청할 수 있으며, 지원기준과 방법 등 자세한 사항은 그린리모델링센터 누리집과 전화를 통해 안내받을 수 있다.

국토부는 올해를 그린리모델링 이자지원사업 도약의 원년으로 삼아 지난해(1만2000건) 대비 약 2배 규모로 확대 시행 중이다.

폭넓은 사업 참여를 유도하기 위해 주거부문 지원 금액도 대폭 상향했다. 단독주택은 기존 5000만원에서 1억원으로, 공동주택은 2000만원에서 3000만원으로 금액이 늘었다.

사업참여를 위한 필수공사, 선택공사, 추가 지원가능공사 범위를 확대하고, 협력 금융기관도 추가했다.

엄정희 국토부 건축정책관은 "노후 건축물의 에너지성능을 개선하는 그린리모델링은 국가 온실가스 배출감축과 쾌적한 생활 환경조성 사업"이라며 "앞으로도 녹색건축의 본격 확산에 더욱 힘쓸 것"이라고 말했다.

