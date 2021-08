현대차 월드랠리팀, 2021 WRC 벨기에 랠리 우승

올 들어 두 번째 우승…선두 토요타와 격차 좁혀

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차가 벨기에서 열린 월드랠리챔피언십(WRC) 8차전에서 경기서 우승했다.

현대차는 지난 13~15일 벨기에 이프르에서 열린 2021 WRC 8차전서 현대 월드랠리팀이 우승·준우승을 차지하며 더블 포디움을 달성했다고 16일 밝혔다.

벨기에 랠리는 올 해 두 번째 타막(포장도로 조건) 대회로 20개 스테이지, 총 310.92㎞ 구간에서 진행됐다. 현대 월드랠리팀은 이번 대회에 티에리 누빌, 크레이그 보린, 오트 타낙 등 3명의 선수와 경주차 i20 쿠페 WRC를 출전시켰다.

벨기에는 WRC를 처음 개최하는 국가인 만큼 출전 선수 대부분은 과거 주행 데이터가 없어 랠리카의 성능을 바탕으로 대등한 조건에서 경기를 치러야 했다. 현대팀 선수들은 대회 첫째 날인 금요일 7개의 스테이지 모두 기록지 최상단에 이름을 번갈아 올리며 i20 쿠페 WRC의 우수한 성능을 드러냈다.

선두에 오른 티에리 누빌은 경기 중 단 한차례의 역전도 허용하지 않는 완벽한 주행으로 팀 동료 크레이그 브린을 30.7초 차이로 앞서면서 현대팀에게 두 번째 우승컵을 선물했다. 특히, 누빌 선수는 자신의 고국인 벨기에 홈 팬들의 응원을 받으며 시즌 첫 승을 거둬 각별한 의미를 더했다. 3위는 토요타의 칼리 로반페라 선수가 차지했다.

이번 벨기에 랠리에서 원투 피니시와 함께 올 시즌 최고 성적을 거둔 배경에는 좁고 곳곳이 패인 포장도로 컨디션에 맞춰 i20 쿠페 WRC의 컨디션을 최상으로 이끌어낸 점이 주요하게 작용했다는 게 회사 측 설명이다. 이번 우승으로 상반기의 부진을 털어낸 현대팀은 벨기에 랠리서 총 51점을 얻어내며 선두 토요타 추격의 발판을 마련했다. 도요타와의 점수차는 41점이다.

총 12라운드로 구성된 2021 WRC는 ▲그리스 ▲핀란드 ▲스페인 ▲일본 4경기를 앞두고 있으며, 해당 경기 결과를 바탕으로 2021 WRC 제조사 및 드라이버 부문 챔피언이 결정되게 된다. 2021 WRC 9차전은 다음달 9일부터 그리스에서 치러질 예정이다.

현대차 관계자는 "벨기에 랠리에서 현대팀이 1-2위와 함께 시즌 최고 성적을 달성하면서 전반기의 부진을 털어낸 점이 무엇보다 기쁘다"며 "올해는 WRC, WTCR과 함께 전기차 레이스인 ETCR까지 활동무대를 확장하면서 기술력을 쌓아오고 있는 만큼 이를 바탕으로 운전의 즐거움이 고객에게 온전히 전달될 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

