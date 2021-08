포스코건설, 용인 광교상현마을현대 리모델링 수주

포스코건설이 용인 수지 지역에서 연이어 리모델링 공사를 수주했다.

포스코건설은 14일 경기 용인 광교상현마을현대아파트 리모델링 주택조합의 시공사 찬반투표를 통해 리모델링 사업 시공사로 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

광교상현마을현대아파트는 2001년 준공된 7개동 498가구 규모의 단지다. 포스코건설은 이 단지를 수평 및 별동 증축해 8개동 572가구로 리모델링할 계획이다. 신축되는 74가구는 일반분양되며 총 공사비는 1927억원으로 예상된다.

앞서 포스코건설은 지난달 31일 공사비 1778억원 규모의 용인 수지 동부아파트 리모델링사업 시공자로도 선정됐다. 이 단지는 1995년에 준공했으며 기존 6개동 612가구가 6개동 687가구로 확장될 예정이다. 공사비는 1778억원이다.

포스코건설 관계자는 "리모델링 추진에 적극적인 용인 수지 지역 내 여러 사업에 적극 참여해 대규모 '더샵 브랜드 타운'을 조성하겠다"며 "조합원들에게 최상의 만족을 드리기 위해 최고의 아파트를 제공할 것"이라고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr