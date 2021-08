딸 생일인데 가진 돈 571원…한부모 가정에 도착한 '피자 선물'

[아시아경제 강주희 기자] 코로나19 사태로 일자리를 잃어 아이 생일도 챙겨주지 못한 한부모 가정 아버지의 사정을 알게 된 동네 피자 가게 사장님이 이 가정에 피자를 선물한 사연이 알려져 감동을 전하고 있다.

12일 SBS는 경제적 어려움으로 딸 생일을 챙겨주지 못한 아버지가 동네 피자 가게 사장님으로부터 피자 선물을 받게 된 사연을 보도했다.

보도에 따르면 한부모 가정의 아버지인 김수한씨는 최근 코로나19 사태 여파로 식당 일자리를 잃었다. 원래 식당 주방에서 아이와 함께 생활했었다는 김씨는 새로운 직장을 얻고 싶어도 딸을 돌봐줄 사람이 없어 일을 다시 구하기 어려웠다.

딸의 7번째 생일이 다가왔지만, 김씨는 사줄 형편이 안됐다. 딸이 최근 피부병까지 앓게 돼 큰 지출이 생겼다. 김씨가 당시 가진 돈은 571원뿐이었다.

딸은 생일에 케이크와 피자, 치킨을 먹고 싶다고 했지만 사줄 수 없었던 김씨는 미안함이 사무쳤다.

김씨는 몇 차례 주문했던 피자집에 사정을 설명했다. 그는 "7살 딸을 혼자 키우는데 당장 돈은 없어 부탁드려봅니다. 기초생활비 받는 날 드릴 수 있습니다. 꼭 드릴게요"라는 메시지를 남겨 배달 앱으로 주문을 넣었다.

조금 후 김씨 집으로 피자가 도착했고, 피자 상자에는 큼직한 글씨로 "부담 갖지 말고 아이가 먹고 싶어 하면 또 연락 달라"는 메모가 적혀 있었다.

피자 선물을 받은 김씨는 "행복했어요. 먹는 것만 봐도 아빠들 다 좋잖아요. 울컥했어요"라고 회상하며 "평생 기억에 남는 일이 될 것 같다. 열심히 살아야겠다"라고 했다.

선의를 베푼 피자 가게 사장은 32살 청년 황진성씨. 그는 김씨에게 보낸 피자 선물에 대해 "큰일이라고 생각하지 않았다"라며 "맛있게 해드리고 싶었다"고 전했다.

이어 김씨 가족에 "항상 건강하셨으면 좋겠고 어려운 시기에 다 같이 힘냈으면 좋겠고 따님이 드시고 싶으시면 연락하셨으면 좋겠어요. 또"라고 따뜻한 마음을 전했다.

김씨 딸은 피자 가게 사장님에게 감사한 마음을 담아 그림 선물을 전달했다. 이를 본 사장님은 "이런 걸 처음 받아봐서. 오히려 이렇게 해주시니까 제가 더 감사하고 몸 둘 바를 모르겠다"고 말하며 웃었다.

