광주시 ‘THE(더)드림플러스 통장 3기’ 참여자 모집

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 오는 13일까지 청년13통장 만기자 후속 지원사업으로 ‘THE(더)드림플러스 통장 3기’ 참여자 200명을 모집한다고 11일 밝혔다.

‘더드림플러스통장 사업’은 지난 2019년 시행 후 340여 명의 청년을 지원한 정책으로, 청년13통장 만기 청년들에게 월 10만원씩 6개월간 적립 후 적금 이율 17% 상당의 만기축하 이자(최대 3만1500원)를 지원한다.

지원 대상은 2020년 광주 청년13(일+삶)통장(5기) 만기 졸업자이며, 참여 신청은 시 홈페이지 고시·공고에서 신청서 등을 내려받아 작성한 후 청년금융복지지원센터 이메일로 제출하면 된다.

선정 결과는 오는 17일 시 홈페이지에서 확인할 수 있다. 선정자에게는 온라인 통장 개설을 위한 가입 안내 절차 문자를 발송할 예정이다.

김영선 시 청년정책관은 “청년13(일+삶)통장사업 만기 졸업 청년들이 저축 습관을 유지하고, 자산 형성을 위한 꿈을 키워나갈 수 있도록 지원해 지역 근로 청년들의 사회적 지지망 역할을 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr