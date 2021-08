[클릭 e종목]"원익IPS, 장비 투자자 필수 보유 종목"

[아시아경제 지연진 기자]IBK투자증권은 원익IPS에 대해 지난 2분기 호실적을 바탕으로 올해 실적 전망치를 높이고, 매수 투자의견과 목표주가 6만3000원을 유지한다고 10일 밝혔다.

이건재 IBK투자증권 연구원은 "원익IPS는 전공정 장비를 공급하며 디램(DRAM), 낸드(NAND), 비메모리 파트에서 고루 사업을

영위하고 있어 장비섹터 투자에 있어 필수적으로 보유해야 할 종목이라 판단된다"며 "최근 장비섹터에서 선제적 움직임이 나타나고 있는 인프라 관련 기업들에 대한 관심은 지속되겠지만 연말이 다가갈수록 결국 핵심 고부가가치 장비 납품에 대한 관심도

가 높아질 것으로 전망"이라고 내다봤다.

원익IPS는 지난 2분기 매출액이 4325억원으로 전년동기대비 42.6% 증가했고, 영업이익은 96.8% 증가한 1009억원을 기록했다. 특히 영업이익은 컨센서스 800억원 대비 26%나 높은 수준이다. 이는 매출 인식 기여도가 높았던 낸드 장비로 인한 것이라는 분석이다.

이 연구원은 "DRAM보다 비교적 경쟁도가 높고 투자가 대규모로 나타나고 있는 NAND향 장비가 동사 실적 개선에 주요했던 것으로 판단한다"며 "2분기에 발표한 호실적을 시작으로 시장은 반도체 장비 섹터에 대한 기대감이 고조될 것으로 전망한다"고 밝혔다.

