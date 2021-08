삼성전자, 12일 창사 이래 첫 노사 단체협약 체결

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자 노사가 오는 12일 창사 이래 처음으로 단체협약 체결에 나선다.

8일 삼성전자 노사에 따르면 삼성전자와 노조 공동교섭단은 단체협약 체결에 최종 합의하고 오는 12일 단체협약을 체결하기로 했다.

체결 조인식 장소는 경기도 용인시 삼성전자 기흥캠퍼스가 될 가능성이 높은 것으로 전해졌다.

삼성전자 노사는 지난해 11월 상견례를 시작으로 9개월 동안 30여차례에 걸친 교섭을 이어왔다. 노사는 지난달 말 단체협약안에 잠정합의했고 노조는 조합원 투표를 거쳐 96%의 찬성으로 합의안을 가결했다.

단체협약은 사용자와 노조가 근로조건 등 제반 사항을 합의한 협약으로 노동조합법에 따라 취업규칙이나 개별 근로 계약보다 우선시된다. 이번에 노사가 합의한 단체협약안은 노조 사무실 보장, 노조 상근자 근로시간면제(타임오프) 등 노조 활동 보장 내용과 산업재해 발생 시 처리 절차, 인사 제도 개선 등 95개 조항으로 구성됐다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 600 등락률 -0.73% 거래량 13,342,623 전일가 82,100 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 삼성 오디세이 Neo G9, 해외서 "최고의 게이밍 모니터" 호평내년 OLED TV 年700만대 시장 성장…LG vs 삼성, 진검승부 본격화혼돈의 코스피 속에서 '카뱅 시총 11위' close 노사는 이전에도 단체교섭을 진행한 적은 있으나 단체협약 체결에 이른 것은 이번이 처음이다.

노조는 이번 단체협약 체결을 바탕으로 조만간 2021년 임금 협상에도 돌입할 예정이다.

