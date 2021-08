"메타버스·우주산업 투자하세요"…KTB자산운용 새 펀드 출시

메타버스·우주산업 해외 선도 기업에 투자

[아시아경제 이민우 기자] KTB자산운용이 메타버스와 우주산업 분야 해외 우량 기업에 투자하는 펀드 상품을 출시한다.

KTB자산운용은 이 같은 'KTB글로벌메타버스&우주산업1등주펀드'(이하 KTB메타우주1등주펀드)를 출시했다고 6일 밝혔다. 메타버스는 현실 세계를 뜻하는 유니버스(universe)와 가상·추상을 뜻하는 메타(meta)를 합친 말이다. 현실과 가상이 얽힌 3차원 가상세계를 뜻한다. 코로나19 확산과 가상세계 속 경제 생태계의 활성화로 메타버스 시대가 본격화되고 있는 한편 글로벌 기업들의 우주여행 성공에 힘입어 우주산업 성장 기대감도 커져 관련 기업에 투자하는 상품을 내놓은 것이다.

KTB메타우주1등주펀드는 메타버스 및 우주산업 관련 선도기업에 장기로 투자해 수익을 추구한다. 기존 메타버스 펀드와 달리 우주산업 부문까지 투자영역을 넓혔다.

주요 투자처는 메타버스 및 우주산업 관련 기업 중 매출과 이익이 동반 증가할 것으로 예상되는 대표 1등 기업이다. 탑다운 방식으로 산업 관련 테마를 분류하고, 테마 별 종목 리스트를 작성해 바텀업 분석을 통해 테마별 1등 기업을 선별한다. 이들 1등 기업을 포트폴리오로 구성해 20~30개 종목에 분산투자하고 일부는 메타버스 및 우주산업 상장지수펀드(ETF)에 투자한다. 또한 환율 변동위험을 회피하기 위해 외화표시 자산에 대해 60%~100% 수준으로 환헤지 전략을 구사한다.

KTB메타우주1등주펀드는 KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 7,860 전일대비 160 등락률 +2.08% 거래량 198,364 전일가 7,700 2021.08.06 10:45 장중(20분지연) 관련기사 계좌 만들면 주식부터 샤넬백까지…KTB證 '서프라이즈 랜덤박스' 이벤트KTB네트워크 상장 앞두고 인기몰이…구주 일부 1500억에 매각[클릭 e종목] "한진칼, 프리미엄 걷히기 시작했다" close 을 비롯해 전국 주요 증권사 및 은행에서 가입이 가능하다. 조하진 KTB자산운용 포트폴리오전략팀장은 "혁신적 기술의 등장으로 멀게만 느껴졌던 메타버스 시대와 우주여행이 현실로 다가오고 있다"며 "KTB메타우주1등주 펀드는 미래 성장산업에 투자를 희망하는 분에게 매력적인 상품이 될 것"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr