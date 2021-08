"남자들 소변권은 어딨나"…양변기 노출된 제주도 화장실에 불편 토로

[아시아경제 강주희 기자] 화장실 문을 열면 외부에서도 양변기가 그대로 노출되는 등 남자 화장실 시설 개선이 필요하다는 주장이 제기됐다.

지난 2일 한 온라인 커뮤니티에는 '남자들의 인권, 소변권은 어디에?'란 제목의 글이 게시됐다.

작성자는 "제주도 서귀포 올레시장 주차장 1층 화장실"이라며 사진 한 장을 공개했다. 사진에는 남자 화장실의 문이 열려있는 상태에서 화장실 안쪽 양변기가 훤히 보이는 모습이 담겨 있다. 화장실 문은 건물 옆에 있는 안전봉에 끈으로 고정되어 닫지 못하게 되어 있었다.

작성자는 "하루 이용객이 수백 명이 넘는데 왼쪽 여자 화장실 문은 불투명 유리로 여닫이가 가능하고 우측 남자 화장실은 저렇게 끈으로 묶어둔 지 오래됐다"고 설명했다.

이어 "그냥 뒷모습을 노출하면서 볼일을 보는데 갈 때마다 짜증이 난다"라며 "지나갈 때 화장실을 쳐다보면 다른 남자의 뒷모습이 보이고 심지어 주차 후 내려서 지나가는 여자들과 행인들에게 노출이 된다"고 지적했다.

작성자는 "환풍을 하기 위한 목적이겠지만 남자들이 신경 안 쓴다고 해도 이제는 문화가 바꿔야 한다"라며 "볼일을 보는데 여성이 남성 화장실을 청소하는 것도 싫어하는 경우가 많다"고 했다.

이 게시물에는 공감한다는 댓글이 이어졌다. 누리꾼들은 "제주 사는데 공용 화장실 대부분이 저런 식이다", "소변보고 있으면 부끄럽고 민망하다", "남자들도 수치스럽다", "남자 화장실은 남자가 청소했으면 좋겠다" 등의 반응을 보였다.

입구가 개방된 화장실 구조 탓에 불편을 토로하는 일이 빈번하게 일어나자, 행정안전부는 '공중화장실 등에 관한 법률 시행령'을 개정하고 지난 2018년부터 시행하도록 했다.

이에 따르면, 건물을 새로 짓거나 리모델링을 할 때 공중화장실 출입구는 복도나 도로 등을 통행하는 사람에게 내부가 직접적으로 보이지 않도록 설치해야 한다. 다만 이미 지어진 화장실에는 소급 적용되지 않는다.

