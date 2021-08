르노삼성차 "8월 전시장 방문시 경품 이벤트 진행"

[아시아경제 이창환 기자] 르노삼성자동차가 본격적인 여름 휴가철을 맞아 8월 한 달간 전국 르노삼성자동차 전시장에 방문한 고객 및 계약 고객들을 대상으로 푸짐한 경품을 제공한다고 4일 밝혔다.

8월 중 르노삼성차 전시장에 방문해 시승 또는 상담을 완료한 고객 중 추첨을 통해 총 400명에게 캠핑 필수 아이템으로 오랜 시간 보냉력을 유지할 수 있는 스탠리 워터저그를 증정한다. 또한 8월 중 계약 및 출고(전 차종 대상)를 완료할 경우, 추첨을 통해 총 2명에게 스타일러를 증정한다.

‘광속 출고하고 차캉스 떠나자!’ SNS(소셜네트워크서비스) 댓글 이벤트도 진행한다. 페이스북과 인스타그램 사용자라면 누구나 참여할 수 있다.

르노삼성차는 탄탄한 기본기와 정숙성과 편안함으로 꾸준한 사랑을 받는 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) QM6 구매 시 최대 5일 이내에 광속 출고하는 서비스를 제공하는 중이다.

이벤트 참여 방법은 르노삼성자동차 공식 페이스북과 인스타그램 채널에 방문 후 공개 된 게시물을 공유하고 댓글에 친구, 가족, 지인 등을 @태그해 댓글을 남기는 방법으로 참여가 가능하다.

이벤트 참여고객 중 추첨을 통해 총 50명에게 XM3 인카페이먼트 런칭 기념 CU 기프티콘 1만원권을 선물한다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr