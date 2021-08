[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 한국금융지주=2분기 연결 기준 잠정실적 매출 4조5019억원, 영업이익 3424억원

◆ 대한제강=계열사 와이케이스틸 주식 158만1812주 421억원 상당에 취득 결정

◆ 코오롱머티리얼=사업환경 및 사업실적 지속 악화에 따라 원단 사업 부문 영업 정지 결정.

◆ 현대건설기계= 현대중공업지주 외 6인에서 현대제뉴인 외 6인으로 최대주주 변경

◆ 비비안= 인피니티엔티 주식 1369만8630주 120억원 상당에 취득 결정

◆ 코오롱인더스트리=자회사 코오롱머티리얼 100% 자회사 편입. 코오롱머터리얼 주식 1주당 코오롱인더스트리 주식 0.03692133주 교환 지급 결정

◆ 현대에너지솔루션=박종환 대표 신규 선임

◆ 넷마블=2조5130억원에 소셜카지노업체 스핀엑스 지주사 레오나르도홀딩스 지분 100% 양수 결정. 단기차입금 1조7786억원 증가 결정

