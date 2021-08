文대통령 "신재환 최고난도 기술, 4초간의 마법 같은 연기"

기계체조 남자 도마 금메달 신재환 선수 축하 메시지…"매일 땀과 노력이 만든 결과물"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 2일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "여서정 선수의 동메달 여운이 그대로인데, 남자 체조 신재환 선수가 금메달을 따냈다. ‘비밀병기’, ‘도마 샛별’에서 이제 세계 최고의 자리에 우뚝 섰다"고 밝혔다.

문 대통령은 "신 선수의 도마 연기는 최고난도 기술이었다. 도마 위에서 펼친 4초간의 마법 같은 연기는 결코 이변이 아니었다. 매일매일의 땀과 노력이 만든 결과물이기에 더욱 값지다. 오늘 최고의 성과를 만들어낸 신 선수가 장하고 자랑스럽다"고 강조했다.

문 대통령은 "대한민국 체조의 위상을 세계에 드높인 신 선수와 코치진에게 감사드린다. 신 선수의 꿈과 도전을 국민과 함께 응원하겠다. 꼼꼼히 뒷바라지해준 체조협회에도 감사드린다"고 전했다.

