우리이앤엘, 건강기능식품 브랜드 '하루틴' 출시…"14종 제품 선보일 예정"

[아시아경제 유현석 기자] LED 전문 기업 우리이앤엘은 건강기능식품 사업에 진출, 하루 컨디션 유지를 위한 건강기능식품 '하루틴 (HA.routine)’ 브랜드를 론칭하고 신제품 5종을 출시한다고 2일 밝혔다.

브랜드명 '하루틴’은 우리말 '하루'와 영어 '루틴(routine)'의 합성어다. 브랜드 로고도 '하하하' 웃음소리를 간접적으로 표현해 웃음이 그치지 않는 하루 일상에 하루틴이 함께 하길 바란다는 의미를 담고 있다.

브랜드 모델 역시 전 연령 누구에게나 친숙하고 탁월한 유머감을 자랑하는 만능 엔터테이너 '김희철'을 발탁해 자칫 딱딱하게 느껴질 수 있는 건강기능식품 브랜드를 친근한 브랜드로 소비자에게 다가가고자 했다.

하루틴은 하루 루틴에 맞는 건강 라이프 스타일을 제공하고자 우리이앤엘과 계열사인 우리바이오가 함께 다양한 형태의 라이프 스타일에 대한 니즈를 충족시켜주는 건강기능식품을 개발, 총 14종의 신제품을 출시할 예정이다.

하루틴은 ▲생활에 꼭 필요한 영양 성분을 중심으로 한 '뉴트리션 라인' ▲건강하고 밸런스 있는 삶을 위한 '다이어트 라인' ▲홍삼, 녹용 등의 전통 원료를 사용한 '오리엔탈 라인' 총 3가지 카테고리로 이뤄져 있다.

뉴트리션 라인에는 식약처 하루 권장량을 100% 채운 '멀티비타민 원 데이'를 비롯해, '올인원 아이케어', '루테인 알티지 오메가3', '식물성 밀크씨슬', '칼마아디'(칼슘, 마그네슘, 아연, 비타민D) 등이 있다.

다이어트 라인에는 '하루컷 다이어트', '칼-아웃(CAL-OUT) 다이어트', '팻-아웃(FAT-OUT) 다이어트'로 구성됐으며, 오리엔탈 라인에는 '진(眞) 홍삼 스틱', '정(正) 홍삼 스틱', '녹용홈삼 프리미엄' 등 홍삼, 녹용 제품으로 다이어트 라인과 오리엔탈 라인은 8월 중순 출시 예정이다.

이번에 출시된 제품들은 하루틴 온라인몰과 하루틴 네이버 스마트스토어에서 구매할 수 있다. 제품 출시를 기념해 신규 가입고객 2000원 적립과 첫 구매 시 3000원 할인 쿠폰과 하루틴 카카오톡 플러스 친구 등록 회원 2000원 할인 쿠폰 등 다양한 할인 혜택을 제공하고 있다.

우리이앤엘 관계자는 "건강기능식품에 대한 관심이 높아진 만큼 건기식만의 딱딱한 이미지를 깨는 친근한 브랜드가 하루틴이 됐으면 한다"며 "앞으로 다양한 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

