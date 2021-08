김현아 SH 사장 후보 사퇴(종합)

김현아 후보 1일 낮 12시28분 경 SH사장 후보 사퇴의 글 올려

[아시아경제 박종일 기자] 김현아 SH 사장 후보자가 결국 사퇴의사를 밝혔다.

김 후보자는 1일 낮 12시28분 경 자신의 페이스북을 통해 'SH사장 후보자에서 사퇴합니다. 저를 지지하고 비판하신 모든 국민들께 죄송합니다'는 글을 올렸다.

김 후보는 오세훈 서울시장으로부터 SH사장 후보자로 지명받고 지난달 27일 서울시의회 인사청문회를 거쳤으나 서울과 부산 아파트 2채, 상가, 오피스텔 등 모두 4채의 부동산 소유자로 밝혀진 데 대해 "시대적 혜택'이라고 발언해 논란을 불러일으켰다.

특히 서울시의회 SH사장후보청문특위(위원장 노식래)는 28일 김 후보자에 대해 "부적격 의결" 결론을 내렸다.

또 김 후보자는 시민단체 및 국민의 힘 홍준표 대권 후보로부터도 "다주택자가 SH 사장이 되는 것은 부적격"이라며 사퇴할 것을 주장, 사면초가에 이른 상황에서 이날 결국 사퇴 의사를 오 시장에게 표명한 것으로 보인다.

