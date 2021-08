"2차 추경 통해 장애인 취업성공패키지 등 지원"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국장애인고용공단은 2차 추가경정예산을 통해 장애인 취업지원 예산 49억원을 증액받았다고 1일 밝혔다.

공단은 4200명을 추가 지원할 계획이라고 밝혔다. 우선 장애인 취업성공패키지 대상 인원을 2000명에서 3000명으로 늘린다. 코로나19에 따른 일자리 감소, 저소득층 장애인 증가 등 고용시장 악재에 적극 대응할 방침이다.

이외에 ▲장애인 인턴제(200명 확대·600명 지원) ▲장애학생 취업지원(2000명 확대·7000명 지원) ▲중증장애인 지원고용(1000명 확대▲6000명 지원) 등을 한다.

조향현 공단 이사장은 "중증장애인, 장년장애인, 저소득층 장애인, 장애학생 등 대상별 취업지원 서비스를 확대해 장애인 일자리 상황이 개선되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

