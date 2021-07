[아시아경제 오현길 기자] 심텍홀딩스 심텍홀딩스 036710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,955 전일대비 40 등락률 -1.34% 거래량 375,563 전일가 2,995 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-3일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목]"'DDR5' 빅사이클 시작…최대 수혜주 심텍" close 의 종속회사인 서스티오(SUSTIO)는 최대주주인 심텍아시아오퍼레이션을 상대로 874억원규모의 제3자 배정 유상증자를 결의했다고 30일 공시했다.

신주 발행가액은 272원이며 신주는 총 3억2163만20000주다. 회사 측은 조달자금을 신규 생산 공장 설립에 사용할 것이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr