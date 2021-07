서노원 서울시의회 사무처장 서울시립대 초빙교수 간다

서울시립대 도시보건대학원 서류전형과 면접 통해 초빙교수 최종 합격

[아시아경제 박종일 기자] 서노원 서울시의회 사무처장(사진· 1급)이 9월부터 서울시립대 도시보건대학원 초빙교수로 가는 것으로 알려졌다.

서 처장은 서울대 영어영문학과,서울대 행정대학원 졸업 후 행정고시 32회에 합격, 1990년성동구청 문화공보실장으로 공직을 시작, 강남구 건설교통국장, 서울시 문화정책과장, 마곡추진단장, 양천구 부구청장, 서울시지역발전본부장(2급)을 거쳐 30년4개월 동안 근무하며 1급인 서울시의회 처장까지 오른 실력가다.

또 공무원 재직 중 미국 위스콘신대학원 유학과 동국대 행정학과에서 박사과정을 마칠 정도로 학구파로 공직을 마무리 하고 후학 양성을 위해 나선다.

서 처장은 서울시립대 도시보권대학원 초빙교수로 가기 위해 서류전형과 면접 등 어려운 과정을 거쳐 최종 통과된 것으로 알려졌다.

특히 서 처장은 공직 기간 동안 인품이 좋아 서울시 직원들은 물론 6년간 근무했던 양천구 부구청장 동안 ‘같이 근무하고 싶은 공직자’로 평가받고 있다.

한편 서 처장 부인인 국내 노인학 최고 권위자인 연세대 전혜정 아동가족학과 교수가 지난 4월14일 지병으로 소천하면서 자신의 시신 기증은 물론 조의금 전액과 고인 유산 일부로 ‘전혜정장학기금’으로 조성해 후학들에게 큰 귀감이 되고 있다.

이런 사실은 연세대가 당시 추모제를 열면서 알려졌지만 서 처장은 친한 친구는 물론 서울시, 서울시의회 누구에게 알리지 않아 아는 사람이 많지 않았다.

이런 사실을 뒤늦게 안 친구 남 모씨는 “서 처장이 부인 사망 사실도 주위에 알리지 않을 정도로 성품이 곧은 사람”이라고 안타까워했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr