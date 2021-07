이재명 "오세훈 시장, 집 4채 김현아 SH사장 후보자 임명 철회해야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 자신이 대통령이 된다면 고양이에게 생선을 맡길 수 없다며 다주택 고위공직자가 부동산 정책결정에 참여하는 일은 결코 없을 것이라고 못박았다.

이 지사는 29일 페이스북에 올린 글을 통해 "서울시의회가 김현아 서울주택도시공사(SH공사) 사장 후보자에 대해 '부적격' 의견으로 인사청문 보고서를 의결했다"며 "당연한 결정이고, 오세훈 (서울)시장은 지금이라도 임명 계획을 철회하라"고 촉구했다.

이어 "아무리 좋은 정책도 당국에 대한 신뢰가 없으면 효과를 발휘할 수 없다"며 "부동산 정책은 더욱 그렇고, 각종 인허가와 국토계획, 도시계획 등 부동산 가격에 영향을 미칠 뿐만 아니라 개인, 집단의 이해가 첨예하게 얽힌 영역이기 때문에 그렇다"고 덧붙였다.

이 지사는 "(이번에 문제가 된)김현아 후보자는 강남 아파트를 비롯해 부동산을 4채나 보유하고 있는 '다주택자'"라며 "상식적으로 주택 정책을 결정하는 중요한 직위에 다주택자를 임명한다면 어느 누가 정책을 신뢰하겠느냐"고 반문했다.

나아가 "공직자의 자발적 청렴이나 선의에만 기댈 수 없는 일"이라며 "법적인 제도화가 필요해 저는 부동산, 주택 정책을 담당하는 공직자에게 '부동산 백지신탁제'를 도입해야 한다고 주장해왔다"고 강조했다.

또 "정책 결정권자의 의지도 중요하다"며 "이미 경기도에서는 4급 이상 공직자의 경우 승진인사에 다주택 여부를 반영하고 있다"고 소개했다.

아울러 "지난해 8월 다주택을 보유한 고위 공직자들에게 거주용 1주택을 제외한 나머지 주택을 모두 매도할 것을 권고했고, 실제로 인사에 다주택 여부를 반영하고 있다"며 "제가 이런 방침을 천명한 이후 최초 조사 당시 132명에서 76명으로 42.4%나 자연 감소했다"고 전했다.

이 지사는 특히 "다주택 보유 사실을 숨기고 보유현황을 허위로 제출해 올해 1월 4급으로 승진한 공무원 1명은 직위 해제하고, 승진취소 중징계를 검토하고 있다"며 "다주택자가 부동산정책을 결정하거나 관여하는 일은 더 이상 없어야 한다"고 주장했다.

그는 "'부동산 공화국'이라는 오명에서 벗어나야 하고, 이를 위해 할 수 있는 모든 것을 다할 것"이라며 "이재명 정부에서는 다주택자가 부동산정책을 다루는 일, 결코 용납하지 않을 것"이라고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr