▷ 해외파견 및 전보

▲중동지역본부장 겸 두바이무역관장 양기모 ▲북미지역본부장 겸 뉴욕무역관장 박성호 ▲서남아지역본부장 겸 뉴델리무역관장 빈준화 ▲다레살람무역관장 박해열 ▲스톡홀름무역관장 이기석 ▲실리콘밸리무역관 해외IT지원센터운영팀장 김형일 ▲광저우무역관장 김주철 ▲타이베이무역관장 김준규 ▲싱가포르무역관장 장상해 ▲난징무역관장 김정태 ▲달라스무역관장 김종현 ▲샤먼무역관장 이관규 ▲울란바토르무역관장 홍성우 ▲다낭무역관장 김운태 ▲파나마무역관장 최원석 ▲도쿄무역관 해외IT지원센터운영팀장 홍석균 ▲소피아무역관장 황유선 ▲뉴델리무역관 부관장 이인규 ▲키예프무역관장 주한일 ▲브라티슬라바무역관장 조세정 ▲암만무역관장 이영희 ▲텔아비브무역관장 황현규 ▲테헤란무역관장 서기열 ▲하얼빈무역관장 허성무 ▲암다바드무역관장 이승기 ▲도하무역관장 김한승 ▲뉴델리무역관 인도비즈니스협력센터운영팀장 최명례 ▲산토도밍고무역관장 유재욱 ▲바쿠무역관장 조계권 ▲애틀란타무역관 개설요원 신정수

▷ 국내 보임

▲KOTRA아카데미 프로젝트사업담당 연구위원 이관석 ▲투자기획실장 이지형 ▲인재경영실장 이희상 ▲정보화혁신실장 김상순 ▲소재부품장비실장 장병송 ▲경제협력실장 황재원 ▲KOTRA부산지원단장 신승훈 ▲지역조사실장 이금하 ▲KOTRA아카데미 글로벌마케팅담당 연구위원 정원준 ▲외투기업고충처리실장 이홍균 ▲서비스산업실장 김용성 ▲해외투자·유턴지원실장 이장희 ▲KOTRA충북지원단장 김병권 ▲KOTRA아카데미 전략시장진출담당 연구위원 장수영 ▲투자기획실 외투기업채용지원팀장 이수정 ▲KOTRA강원지원단장 홍상영 ▲해외시장정보센터장 박철 ▲중소기업실 수출기업화팀장 김락곤 ▲KOTRA경남지원단장 채승완 ▲소재부품장비실 소재부품장비팀장 윤태웅 ▲투자기획실 투자전략팀장 정영수 ▲서비스산업실 지식서비스팀장 박은아 ▲비서실장 이영기 ▲안전·운영지원실 총무팀장 홍정아 ▲안전·운영지원실 총무팀 60년사PM 이주희 ▲경제협력실신남방·신북방 경제협력팀 남북경협PM 이승수 ▲중견기업실 강소중견기업팀장 김도형 ▲지역조사실 구미팀장 고일훈 ▲감사실 검사역 임태형 ▲무역투자연구센터장 이성녕 ▲정보화혁신실 정보보안운영팀장 최숙영 ▲전시컨벤션실 전략전시팀장 강명재 ▲중소기업실 수출바우처팀장 김윤희 ▲서비스산업실 바이오의료팀장 노정민 ▲디지털그린실 ICT융복합팀장 정석수 ▲KOTRA대전세종충남지원단 천안분소장 이지훈 ▲안전·운영지원실 안전관리팀장 유성준 ▲지역조사실 아대양주팀장 최현수 ▲투자유치실 서비스산업유치팀장 엄익현 ▲미래전략실 전략기획팀장 최정락 ▲지역조사실 아대양주팀 중국PM 이정민 ▲지역조사실 중동아프리카CIS팀장 김동준 ▲소재부품장비실 소재부품장비팀 R&D협력PM 이병욱 ▲디지털그린실 그린산업팀 공공조달PM 이연주 ▲디지털그린실 ICT융복합팀 ICT대외협력PM 조경진 ▲기획조정실 경영관리팀 디지털전환PM 우상민 ▲전시컨벤션실 전략전시팀 온라인전시회PM 강성수 ▲디지털그린실 그린산업팀 건설프로젝트PM 공익표 ▲정보화혁신실 빅데이터팀 바이어정보PM 남환우 ▲사회적가치실 상생협력PM 김우정 ▲미래전략실 신사업개발팀장 김남욱 ▲기획조정실 기획혁신팀 신사업개발PM 이종민 (8월 1일 자)

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr