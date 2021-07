연일 폭염... 선별검사소에 살수차 출동

연일 극심한 폭염이 이어지고 있는 28일 서울 중구청 살수 차량이 세종대로와 시청 앞 임시 선별검사소 등을 누비며 도심 온도를 낮추고 있다. 살수작업은 도로표면 복사열을 감소시켜 열섬 효과를 낮출 수 있으며 도로표면 변형발생 방지, 미세먼지 제거에 효과가 있다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr