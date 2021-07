두나무, 환치기 의혹 부인…업비트APAC와 사업 제휴관계 주장

지난 23일 노웅래 의원 측에서 업비트의 환치기 의혹 제기

업비트 측, 해외 송금이 원천적으로 불가능하다고 반박

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 업비트 운영사 두나무는 싱가포르·인도네시아·태국 법인과 사업제휴 관계일 뿐 지분관계는 아니라며 일각에서 제기한 불법 외환거래(환치기) 의혹을 부인했다.

28일 두나무 측은 “두나무와 업비트APAC는 지분관계가 아닌 사업제휴 관계”라며 “업비트 APAC의 각 법인은 현지 국가의 인허가를 받고 운영하고 있다”고 밝혔다.

앞서 지난 23일 노웅래 더불어민주당 의원은 보도자료를 통해 “가상화폐를 통한 환치기 등 외국환거래법 위반 규모가 상반기에만 1조6000억원에 달한다”며 “업비트는 싱가포르와 인도네시아에 페이퍼컴퍼니를 세워 환치기를 한 혐의로 경찰이 조만간 수사에 착수할 것으로 알려졌다”고 주장했다. 거래 호가창(오더북)을 공유했기 때문에 외국환거래법에 따른 신고절차 없이 불법 외환거래가 가능했다는 게 노 의원 측 주장이다.

두나무는 노 의원의 페이퍼컴퍼니 의혹 제기에 대해 “업비트APAC는 2018년 2월에 설립된 싱가포르 소재 법인으로 싱가포르, 인도네시아, 태국 등 각 자회사는 소재국 규제당국의 디지털자산 거래소사업 인허가를 받고 운영하고 있다”며 “인도네시아와 태국 자회사는 현지인 파트너와 조인트벤처(JV) 형태로 설립돼 있다”고 반박했다.

아울러 두나무는 업비트APAC 및 산하 자회사들과 지분관계가 없다고 주장했다. 두나무 측은 “단지 비트코인 마켓과 테더 마켓의 오더북 연동이 가능한 사업제휴 관계이며 업무 협약 상 기술 지원 및 라이선스 사용 허가를 하고 있을 뿐”이라고 설명했다. 오더북 연동은 업비트 싱가포르, 인도네시아, 태국 등 해외 제휴 거래소들 회원들이 업비트 오더북에 주문 접수해 매매 체결을 지원해주는 서비스라고도 강조했다. 업비트는 미국 나스닥, 해외 제휴거래소는 국내 해외 주식거래 플랫폼과 유사하다는 것이다.

두나무는 업비트APAC과 자금 거래가 불가능하므로 환치기를 할 수 없다고도 설명했다. 두나무 측은 “2018년 업비트APAC의 첫 번째 자회사인 업비트 싱가포르 설립 당시 해외 진출 목적의 투자를 위해 은행에 자본금 송금을 의뢰했지만 불가 통보를 받았다”며 “외국환거래법에 따라 해외송금을 위해 해외직접투자 신고서를 승인 받으려 했지만 해외직접투자신고서와 소명자료를 제출하고 자금의 사용처도 자회사 설립 자본금으로 한정하고도 송금이 불가능했다”고 밝혔다. 또한 “정부방침이란 설명 외에 구체적인 거절 사유는 없었으며 지금도 동일한 상황”이라며 “업비트APAC는 김국현 업비트APAC대표의 투자금 5억원만으로 출발했다”고 덧붙였다.

