광주 서구 ‘광주천 자전거도로’ 정비 완료

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 자전거 이용자의 안전과 편의를 위해 지난해 수해로 파손되거나 노후된 자전거도로 약 2.3㎞를 6억원의 예산을 들여 정비를 완료했다고 28일 밝혔다.

서구가 정비를 완료한 자전거도로는 광주대교에서 광천1교에 이르는 구간으로, 추진 과정에서 국토교통부와 수차례의 협의를 진행해 주행성 및 투수성이 뛰어나면서, 환경에 무해한 자재를 선정했다.

노면표시를 재도색하는 등 자전거 이용자들의 시인성을 고려해 심리적 안정감을 주기 위해 자전거도로 경관도 산뜻하게 개선했다.

또 자전거와 보행자의 충돌위험이 우려되는 구간에는 100m간격으로 자전거전용도로 표지판과 노면표시를 해 안전을 최대한 확보했다.

서구 관계자는 “향후에도 지속적으로 예산을 확보해 광주천변과 영산강변 등의 자전거전용도로 이용환경을 개선해나감으로써 시민들의 안전한 자전거 이용을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr