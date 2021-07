서울 일주일째 열대야…다음달 초까지 폭염

8월 초까지 낮 최고 35도 안팎

31일엔 전국에 비 소식

[아시아경제 한진주 기자] 서울에서 일주일 연속, 인천에서는 10일 연속 열대야가 나타났다.

기상청은 26일 기준으로 서울은 7일, 인천 10일, 제주 9일, 부산 8일 연속 열대야가 이어졌다고 밝혔다.

낮 동안 축적된 열기가 밤에도 유지되면서 서울 등 대도시와 일부 해안, 제주도에서 열대야가 이어지고 있다.

올해 들어 열대야가 나타난 일수는 서울 12일, 인천 14일, 부산 13일, 청주 10일, 목포 11일, 여수 12일, 제주 20일로 집계됐다.

20일부터 이어진 폭염은 다음달 초까지 이어질 것으로 보인다. 낮 최고기온이 35도 내외로 더위가 이어지고 열대야가 지속되는 곳도 많다.

오는 31일에는 전국, 8월 2∼3일은 강원 영동에 비가 내릴 것으로 예상된다. 31일에는 전국(경남·강원 영동 제외)에서 비가 오고 8월1일은 전국에 구름이 많겠다. 8월 2∼3일은 동풍의 영향으로 강원 영동에 비 소식이 있다.

기상청은 "예보기간 제6호 태풍 '인파', 제8호 태풍 '네파탁'의 이동경로와 강도 변화에 따라 강수의 변동성이 크니 앞으로 발표되는 기상정보를 참고해달라"고 당부했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr