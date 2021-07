김경수 떠난 경남도지사 자리 어떻게 되나?

해도 되고 안해도 돼 ‥ 27일 경남선관위 보선실시 여부 결정



잔여임기·선거비용 수백억원 부담, 지방선거까지 공석 지배적



국민의힘 “경남도 예산 확보가 선거비용보다 더 커, 실시해야”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자, 영남취재본부 이상현 기자] ‘드루킹 사건’으로 공석이 된 경남도지사 자리는 어떻게 될까?

김경수 전 경남지사가 26일 재수감되면서 하루 뒤인 27일 경남도선관위가 보궐선거 여부를 결정할 예정이다.

현재로서는 단체장 임기 1년 미만은 보궐선거를 하지 않아도 되기 때문에 내년 6월 지방선거 때까지 도지사 대행 체제로 공석이 될 가능성이 지배적이다.

340억원이 넘는 막대한 선거비용을 써가며 불과 7~8개월짜리 임기를 채우는 지자체장을 뽑아야 하느냐는 점에서다.

그러나 공직선거법상 지방자치단체장의 보궐·재선거 중 3월 1일부터 8월 31일까지 실시 사유가 확정된 선거는 10월 첫째 주 수요일에 실시하는 것으로 돼 있어 최종 확정된 것은 없다.

만약 선거를 한다면 오는 10월 새로 선출될 도지사는 내년 6월까지 8개월여 임기를 보내고 다시 지방선거를 맞아야 한다.

원활한 도정 운영을 위해 경남도지사 보궐선거를 치러야 한다는 목소리가 야당을 중심으로 나오지만, 최소 340억원이 드는 선거비용을 부담해야 하는 이유 등으로 반대 의견도 크다.

각 당은 득실 계산으로 셈법이 다르다.

국민의힘 경남도당은 김 전 지사가 재수감된 뒤 즉각 성명을 냈다. 도정 공백을 메우기 위해 오는 10월 6일 보궐선거를 해야 한다고 주장했다.

국민의힘 측은 “내년 6월 30일 지방선거까지 경남도지사 자리를 비워둔다면, 행정 공백이 발생한다”며 “권한대행 체재로는 도민을 위한 새로운 정책을 제시하거나 추진하기 어렵고, 올 10월 정기국회에서 경남 주요 사업에 대한 예산 확보가 제대로 될지 의문이다”고 강조했다.

도정 공백을 메워 정상화하는 것이 선거비용을 충분히 능가해 도민에게 더 이익이 된다는 논리이다.

이미 출사표를 던진 이주영 전 해양수산부 장관은 “내년 대선과 지방선거를 앞둔 이번 정기국회는 정치국회로 흐를 수밖에 없다”며 “도지사 권한대행 체제로는 내년 예산 확보가 어렵다는 건 불을 보듯 뻔하다”며 보궐선거 실시를 촉구했다.

제1야당은 신속한 경남도 ‘탈환’에 무게를 두고 있는 것이다.

국민의힘 현직 의원들도 ‘하마평’을 바라며 정중동의 모습이다.

3선의 윤영석(양산갑)·조해진(밀양·의령·함안·창녕), 2선의 윤한홍(창원 마산회원)·박완수(창원 의창) 의원 등이 거론되고 있다.

진주지역에서 4선을 한 김재경 전 의원도 상황을 주시하는 것으로 알려졌다.

또 다른 야당 주자로는 창원성산구를 기반으로 지난 20대 국회의원 금배지를 달았던 여영국 정의당 대표의 출마 가능성을 꼽고 있다.

그러나 정의당은 김 전 지사의 도지사직 박탈 이후 보궐선거 비용에 비해 잔여 임기가 너무 짧아 실시하지 않는 것이 적절하다는 입장을 밝히고 있다.

여당인 더불어민주당에서는 “지금은 그런 얘기할 때가 아니다”며 공식 입장도 관계자 견해도 드러내지 않으며 말을 아끼고 있다.

당장 경남에서 김 전 지사만큼 무게감 있는 여당 인사를 내세우기 어렵다는 현실에 직면해 있다.

경남도를 지켜야 하는 처지에서 하마평에 오르는 전·현직 의원과 지자체장들도 있다.

3선 현역인 민홍철(김해갑), 2선의 김정호(김해을)·김두관(양산을) 의원 등이다.

현직 허성무 창원시장과 전 공민배 시장, 한경호 전 경남도청 도지사 권한대행도 경남도 수장 자리를 노리는 ‘잠룡’들이다.

현재까지 단체장 공석이 발생했으나 남은 임기가 1년 미만이었을 경우 선거가 진행된 적은 한 번도 없었다.

하루 뒤인 27일 보선이 확정되든 아니든 ‘경남지사’ 선거판은 이미 요동치고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr