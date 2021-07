文대통령 "여자 양궁 올림픽 9연패, 참으로 자랑스러워"

양궁 여자 단체전 금메달 SNS로 축하…"1988년 서울 올림픽 이후 정상 자리 놓치지 않아"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 25일 한국 여자 양궁 대표팀의 도쿄올림픽 단체전 금메달 획득과 관련해 사회관계망서비스(SNS)에 축하 인사를 전했다.

문 대통령은 "1988 서울 올림픽에서 양궁 여자 단체전이 처음 도입된 이후 정상의 자리를 한 번도 놓치지 않았고, 올림픽 9연패의 대기록을 세웠다. 참으로 장하고 자랑스럽다"고 밝혔다.

문 대통령은 "올림픽 양궁 여자 단체전의 9회 연속 금메달 획득을 축하한다. 기분 좋은 쾌거이다. 한국 양궁 정말 잘한다. 바람이 많이 부는 가운데서도 압도적인 실력을 보여주었다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "최선을 다한 노력으로 우리 국민에게 두 번째 금메달과 함께 큰 기쁨을 보내준 강채영, 장민희, 안산, 세 선수와 코치진에게 진심 어린 축하와 감사를 드린다. 개인전에서도 선전할 것을 기대하며, 국민들과 함께 응원하겠다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr