[아시아경제 류태민 기자] 중국 사수 양첸(21)이 2020 도쿄올림픽 1호 금메달의 주인공이 됐다.

양첸은 24일 일본 도쿄 아사카 사격장에서 열린 도쿄올림픽 여자 10m 공기소총 결선에서 251.8점을 얻어 251.1점의 아나스타시아 갈라시나(러시아올림픽위원회·ROC)를 제치고 우승했다.

도쿄올림픽에는 33개 정식 종목에서 339개의 금메달이 걸렸다. 양첸은 난민 대표팀을 포함해 이번 대회에 참가한 206개 팀, 1만1000여 명의 선수 가운데 가장 먼저 금메달을 목에 걸었다.

동메달은 230.6점을 기록한 니나 크리스텐(스위스)가 차지했다.

예선에서 2위와 4위를 차지한 박희문(20·우리은행)과 권은지(19·울진군청)는 8명이 출전한 결선에서는 주춤하며 권은지는 7위, 박희문은 8위로 결선을 마쳤다.

