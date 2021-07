절기상 가장 덥다는 '대서'인 22일 오세훈 서울시장이 서울 중구 남대문 쪽방촌을 방문해 지열을 식히기 위한 살수 작업을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.