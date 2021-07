G마켓, 21일 '라보에이치' 라이브 방송…탈모샴푸 등 특가

오후 8시 ' 장사의 신동_신의 손'서

오후 7시부터 '25% 할인쿠폰' 제공

[아시아경제 김유리 기자] G마켓은 21일 오후 8시부터 아모레퍼시픽의 두피 스킨케어 전문 브랜드 '라보에이치(LABO-H)' 라이브 방송을 진행한다고 밝혔다. 25% 할인쿠폰 및 사은품 이벤트 등도 마련했다.

G마켓은 "라보에이치는 인체 적용 테스트를 거쳐 탈모 감소 효과를 보였다는 연구 결과를 갖고 있다"며 "폭염 속 민감해진 두피, 탈모 케어가 필요한 시기를 맞아 특가 라이브 방송을 편성했다"고 설명했다. 이번 방송은 예능형 라이브커머스 '장사의 신동'의 스핀오프 프로그램인 '신의 손' 방송으로, 진행은 쇼호스트 이준호, 이솔이 맡는다. 배우 고은아가 특별 게스트로 출연할 예정이다.

방송 대표 제품으로 '두피강화 샴푸 세트', '두피쿨링 샴푸', '민감 더마 샴푸', '스칼프 캡슐 트리트먼트', '스칼프헤어 에센스 미스트팩' 등이 있다.

25% 할인쿠폰도 제공한다. 라보에이치 라이브 방송 전용 쿠폰으로 방송 시작 한 시간 전인 오후 7시부터 자정까지 ID 당 최대 10장까지 다운로드 가능하다. 1만원 이상 구매 시 최대 3만원까지 할인된다.

라이브 방송 구매 혜택으로, 5만원 이상 구매 고객 전원에게 '베스킨라빈스 파인트'를, 방송을 시작한 저녁 8시 이후 구매 고객 중 선착순 1000명에게는 G마켓에서 현금처럼 사용 가능한 '스마일캐시' 5000원을 각각 제공한다. 배스킨라빈스 e쿠폰과 스마일캐시는 방송 종료 후 약 3주 이내 제공될 예정이다. 두피강화 샴푸세트 등 지정된 3종의 상품을 구매한 고객 중 선착순 500명에게 2만4000원 상당의 '우드브러쉬'를 제공한다. 결제액이 가장 큰 고객 2명에게 '다이슨 슈퍼소닉 헤어 드라이기'를 증정한다.

한편 '신의 손'은 기존 라이브커머스 '장사의 신동'의 인기에 힘입어 편성을 확대하기 위해 제작한 스핀오프 프로그램이다. 지난 7월12일 첫 방송을 진행했다. 당시 뷰티브랜드 '달바'를 판매해 방송 시작 후 쿠폰 혜택이 적용되는 4시간 동안 1억5000만원 이상의 매출을 달성했다. 이는 달바에서 타사 포함 역대 진행한 라이브 방송 중 최고 실적이다. 라이브 영상 누적 조회수만 100만 뷰를 넘겼다.

유두호 이베이코리아 스마일마케팅실 실장은 "장사의 신동이 국내외 대형 브랜드사의 신제품, 인기제품을 파격 특가에 선보인다면 스핀오프 프로그램인 신의 손의 경우 시즌 인기 상품, 트렌디한 브랜드 상품을 선보이는데 집중하고 있다"며 "여름철 두피케어 제품에 대한 수요가 높아지는 것을 반영해 아모레퍼시픽과 관련 브랜드 상품을 파격적인 혜택과 가격으로 선보이는 만큼 폭발적인 반응이 예상된다"고 말했다.

