카카오뱅크 "1조원 달하는 휴면예금·보험금, 한번에 찾아가세요"

서금원과 휴면예금·보험금찾기 서비스 '맞손'

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 서민금융진흥원과 손잡고 휴면예금과 휴면보험금을 카카오뱅크 모바일 애플리케이션(앱)에서 조회하고 찾을 수 있는 서비스를 출시했다고 21일 밝혔다. 이 같은 서비스는 국내 금융회사 가운데 최초다.

카카오뱅크 이용 고객들은 이 서비스를 통해 한번에 휴면예금은 물론이고 휴면보험금까지 간편하게 조회하고 신청할 수 있다. 서비스 이용시간은 24시간이며, 지급 신청은 평일 새벽 1시부터 23시까지다. 지급 신청된 휴면예금과 휴면보험금은 고객의 카카오뱅크 계좌로 입금된다. 카카오뱅크를 통한 이 서비스는 서금원이 관리하는 휴면예금과 휴면보험금만 가능하다.

지난해말 기준, 서금원이 관리하고 있는 휴면예금과 휴면보험금은 약 1조원에 달한다. 예금은 5년 이상, 보험금은 3년 이상 거래가 없는 경우 휴면 상태로 바뀐다.

카카오뱅크 관계자는 "고객들이 잊고 있던 휴면예금과 휴면보험금을 카카오뱅크 앱에서 편리하게 찾을 수 있도록 하는 데 서비스 주안점을 뒀다"고 말했다.

이번 서비스 출시를 위해 카카오뱅크와 서금원은 지난 2월 업무 협약을 체결했다. 서금원은 은행권내 모바일앱 활성이용자수가 가장 많은 카카오뱅크를 통해 휴면예금과 휴면보험금 찾기가 확대될 것으로 기대하고 있다.

서금원 관계자는 “앞으로도 금융회사와의 서비스 연계를 통해 휴면예금에 대한 인식을 높이고 많은 분들이 휴면예금을 찾아갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 카카오뱅크는 다음달 1일부터 31일까지 ‘휴면예금·보험금 찾기’ 고객 이벤트를 진행한다. 이 기간 중 휴면예금과 휴면보험금을 조회하고 이벤트에 참여한 고객에게는 커피쿠폰을 추첨해 제공한다.

