◆ 서희건설=1320억 규모 탄벌4지구 지역주택조합 채무보증 결정

◆ 피플바이오=IT기반 퇴행성 뇌질환 진단 케어 플랫폼 추가 위해 의료기기 제조사 주식 30억 규모 취득

◆ 상지카일룸=유가 상장사 이엔플러스 사모 전환사채 101억 규모 투자 예정

